ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ | ଆଉ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ | ବିଶେଷ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି | ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ | ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦ଟି ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ବିହାର ରୁଟରେ ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ।
ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ୨୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଲକାତା, ସିଆଲଦା, ହାୱଡାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ ୨୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ, ଯାହା ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରଟ ଏବଂ ଭଦୋଦରାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଏବଂ ମଦୁରାଇ ଭଳି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର (ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ), ରାଞ୍ଚି, ଟାଟାନଗର (ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ), ପ୍ରୟାଗରାଜ, କାନପୁର (ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳପଥ), ବିଳାସପୁର, ରାୟପୁର, ଭୋପାଳ ଏବଂ କୋଟା ଭଳି ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରୁ ପାଟନା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ | ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ |
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୁଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆହୁରି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ।