ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ (MAB) ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କରିଛି। ବୁଧବାର ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ, ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା । ଏହି ଛାଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ଅଜୟ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହଜ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ (MAB) ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।