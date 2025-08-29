ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର କ୍ରିକେଟର କିପଲିଂ ଡୋରିଗା ଡକାୟତିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ସୋମବାର, ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ ହେଲିଅର୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦିନ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍ (CWC ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍) ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡୋରିଗା ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ବୁଧବାର ସକାଳେ କିପଲିଂ ଡୋରିଗାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡୋରିଗା ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ । କିପଲିଂଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ପୋଲିସର ହେପାଜତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିପଲିଂ ଡୋରିଗା ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ପାଇଁ ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୯୭ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୩୯ଟି ଦିନିକିଆରେ ୭୩୦ ରନ ଏବଂ ୪୩ଟି ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୩୫୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୯ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିକୁ ଜର୍ସି ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।