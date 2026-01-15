ତେହେରାନ/ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ତେହେରାନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧମକ ଆସିଛି। ଏହି ଧମକ ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ଆସିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆକ୍ରମଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବନାହିଁ।
ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି ତେହେରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଖୋଲା ଧମକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଖବର ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ୱାଶିଂଟନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରେ ପେନସିଲଭାନିଆର ଏକ ରାଲିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଚାର ରାଲିରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିଟି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
ଇରାନୀ ଟେଲିଭିଜନ ଏହି ଘଟଣାର ଫୁଟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧମକ ଦେଇଛି। ତେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ।
ସେ ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି କତାରରୁ ସୈନ୍ୟ ଗତିବିଧିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ, ଇରାନ କତାରର ଅଲ ଉଦେଇଦ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।