ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ରବିବାର ଦିନ, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ। ୨ଟି ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି।
ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଭିଆଇପି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ମିଳିବ। ଏହି ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ପାସ୍, ଭିଆଇପି ଲାଉଞ୍ଜ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ରୟାଲ୍ ବକ୍ସରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସ୍କାଏ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୧.୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ଲାଟିନମ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯାହା ୭୫,୬୫୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କମ ବିକ୍ରି ହେବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୪ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଅଧିକାରୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ସହିତ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ।