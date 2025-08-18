ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଜାମମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁକଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବାଘର ପାଦ ଚି଼ହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

