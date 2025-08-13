ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ରାଙ୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ରାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତିଲକ ବର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତିଲକ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।
ସଦ୍ୟତମ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନମ୍ବର ଏକରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୮୨୯। ଏବେ ତିଲକ ବର୍ମା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ରେଟିଂ ୮୦୪। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୭୯୧।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଓପନର୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ହରାଇ ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଡ୍ଙ୍କ ରେଟିଂ ଏବେ ୭୮୨କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜରେ ହେଡ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।
ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୭୭୨। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୭୩୯ ରେଟିଂ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ୭୩୬ ରେଟିଂ ସହିତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ସିଫର୍ଡ ୭୨୫ ରେଟିଂ ସହିତ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ଏବେ ୬୮୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ରୁ ବାହାରିଯାଇଛନ୍ତି ।