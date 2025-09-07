ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଟିଏମସି ନେତା ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ନେତା ଜଣେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ମାଡ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବଦୁର ରହିମ ବକ୍ସି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ବକ୍ସି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ବକ୍ସି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶୀ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଜେପି ପତାକା ଚିରି ଦିଅ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ୩୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବଙ୍ଗାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା, ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି କହୁଛି, ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବି ଯେ ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେବି। ତୁମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ।
ଟିଏମସି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ଉପରେ ବିଜେପି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ମାଲଦା ଉତ୍ତରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଖଗନ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଟିଏମସି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରାୟତଃ ଶିରୋନାମାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଂସ୍କୃତି।' ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା।