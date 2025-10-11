ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାସ ଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ସଂଘ (TMA) ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ୧.୪୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିବା ୧୪୪,୬୭୫ ୟୁନିଟ୍ ର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜିଏସଟିରେ ହ୍ରାସ । ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨% ରୁ ମାତ୍ର ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ୧୮୦୦ ସିସି ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଟିକସ ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭.୬୧ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ଋତୁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଏଭଳି ବିକ୍ରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଜାର ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, ଦେଶର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୧୦୮% ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ମାତା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା (M&M) ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଡିଲର ନେଟୱାର୍କକୁ ଯୋଗାଣ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କମ୍ପାନୀର କୃଷି ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ନାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।