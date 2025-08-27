ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି | ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଛାଡିବା କଥା ସେହି ଲାଇନରେ ନ ଛାଡି ଲୁପ ଲାଇନରେ ଛାଡିଦିଆଯାଇଥିଲା | ଏହି ଲୁପ ଲାଇନରେ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଟ୍ରେନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଟ୍ରେନ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି | ଏହି ଘଟଣାରେ, ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନର ଡ୍ରାଇଭର ଲୁପ ଲାଇନରେ ଲାଲ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ ଲଗାଇ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବା ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଭିଜନାଲ ଅପରେସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଡିଭିଜନର ଅଧିକୃତ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ୧୧:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ, ଟିଟିଇ ଆଗ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରେନ ଏଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲା | ଏହା ପରେ, ଟିଟିଇ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ କୋସିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟି କୋସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନଥିଲା, ଟ୍ରେନରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ହୋଡାଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶୀଘ୍ର, ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଟ୍ରେନକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଥିବା ଲୁପ୍ ଲାଇନରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।" ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସତର୍କ କ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନ ଅଟକାଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରିଥାନ୍ତା।" କେବଳ ତଳ ସ୍ତରର ନୁହେଁ, ବରଂ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।"