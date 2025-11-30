ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତରତୁ ଆସିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ଶୀତଫଳରେ ରାତିରେ କୁହୁଡିର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କୁହୁଡିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦୌସୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତିନି ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବରେଲି, ମୋରାଦାବାଦ ରୁ ବରେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ କାମାକ୍ଷାରୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବରେଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଚନ୍ଦୌସୀ ଏବଂ ବରେଲି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଏକମାତ୍ର ସାହାଭରସା
ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବସ୍ ପାଲଟିବ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଟ୍ରେନରେ କମ ପଇସାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧିବ ମାତ୍ରାଧିକ ବସ ଭଡା। ଏହାଛଡା ଚାନ୍ଦୌସିରୁ ବରେଲିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସକାଳେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବରେଲି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଦାୟୁଁ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଟିଏ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଆରଏମ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ମୋରାଦାବାଦ-ବରେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କଣ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ
ଷ୍ଟେସନ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜୁ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଡିଭିଜନକୁ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ କୁହୁଡ଼ି ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶା କମ ରହିଛି।