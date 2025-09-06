ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରସିଦଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲରେ କିନ୍ନର କଏଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରସିଦ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଜେଲ ନମ୍ବର ୩ ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ରସିଦ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରସିଦ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ତିହାର ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ କାଶ୍ମୀର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ରସିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ରସିଦଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଇତ୍ତେହାଦ ପାର୍ଟି (AIP), ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛି। ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି।
ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ମାମଲାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରସିଦଙ୍କୁ ୨୦୧୯ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରସିଦ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନେତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାରାମୁଲ୍ଲା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କିଛିଦିନ ତଳେ ରସିଦଙ୍କୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ହାଜତ ପାରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ରସିଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରସିଦ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାଧା ଦେଉଛି।