ୱାସିଂଟନ: ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍ଜିସି)କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ କୂଟନୈତିକ ଓ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାସିଂଟନ୍ ଇରାନର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଇଆର୍ଜିସିର ଅର୍ଥନୈତିକ ନେଟୱାର୍କ ଓ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି। ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଇରାନ ଶାସକ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସାର୍ବଜନୀନ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ କୂଟନୀତି କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର କୂଟନୀତି
ଆମେରିକା ସରକାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଆର୍ଜିସିର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ ଓ ଏହାର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇଆର୍ଜିସିର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୋକିବା। ଅର୍ଥକୁ ହିଂସାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଓ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଏହି କାର୍ଡ ଖେଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ସଫଳ ରଣନୀତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ରିଲୋକେସନ ସୁବିଧା
ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ୱାସିଂଟନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ଆଇଆର୍ଜିସି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦମନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇରାନ ଭିତରେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କର ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଇରାନର କ୍ଷମତା ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଇଆର୍ଜିସିକୁ ଇରାନର କ୍ଷମତା ସିଂହାସନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଆଇଆର୍ଜିସିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଇରାନ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଓ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧ ତେହେରାନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ନୂଆ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ଓ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।