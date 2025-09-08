ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ ପରେ ଆମେରିକା ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଭିସା (NIV) ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ଦେଶ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବାସସ୍ଥାନରେ ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି-୧ (ବ୍ୟବସାୟ) କିମ୍ବା ବି-୨ (ପର୍ଯ୍ୟଟକ) ଭିସା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର କିମ୍ବା ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଆବେଦନକାରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ, ଏପରିକି ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚିଆଙ୍ଗ ମାଇକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରିଯାଉଥିଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବ୍ୟବସାୟ, ଛାତ୍ର, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଭିସା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଆମେରିକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏନଆଇଭି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ୩.୫ ମାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪.୫ ମାସ, କୋଲକାତାରେ ୫ ମାସ, ଚେନ୍ନାଇରେ ୯ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ |
ବାସ୍ତବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭିସା ନିୟମକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ରୁ, ଏକ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ NIV ଆବେଦନକାରୀ, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ (୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ୭୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମେତ), ସାଧାରଣତଃ ସିଧାସଳଖ କନସୁଲାର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ପଡିବ।
କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବି୧, ବି୨ କିମ୍ବା ବି୧/ବି୨ ଭିସା ଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ୧୮ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।