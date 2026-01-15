ୱାସିଂଟନ: ତେହେରାନକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ଧମକ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମନୋଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦେଇଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି।
ସେହିପରି ଇରାନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ହତ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଛି ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେବ ନାହିଁ। ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଇରଫାନ ସୁଲତାନିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ନରୱେସ୍ଥିତ ଏକ ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁଲତାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ସୂଚନା ଅପରପକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଇରାନରୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ପାଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆରାଘଚି ଆମେରିକୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାକୁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି,ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛି।