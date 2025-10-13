ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି କି? ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଜାୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଏହା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ଯୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି।" ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ।" ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ କହିଥିଲି, 'ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ୧୦୦, ୧୫୦, ଏପରିକି ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବି।'" ଏହି ମାମଲା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଶୁଳ୍କ ବିନା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେବି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନେ ଯିହୂଦୀ, ମୁସଲମାନ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆରବ ଦେଶର ହେଉ। ଇସ୍ରାଏଲ ପରେ, ଆମେ ମିଶର ଯିବୁ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ।"