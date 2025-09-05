ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପ ଦେଶଗୁଡିକ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ।
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଡାକିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ରୁଷ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଉଛି।" ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ୨୦୨୨ରେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ରୁଷରୁ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି।