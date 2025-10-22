ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବରେ, ଆମର ଦୁଇଟି ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିବୁ |
ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। "ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ।" ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୁଷରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ୍ରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଦୀପାବଳି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭଲ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ।