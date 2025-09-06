ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜର ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁରୋପ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ୨.୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା) ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ୟୁରୋପ ଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ୩.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନିବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ୟୁରୋପ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି, ଏହା ଆମେରିକୀୟ କରଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ।" ଆପଲକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ୧୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁରୋପ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଧାରା ୩୦୧ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଜରିମାନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ତାର ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ତାର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।