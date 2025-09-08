ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସର ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଏବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ହମାସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି- "ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧକମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉ! ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହମାସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହା ମୋର ଶେଷ ଚେତାବନୀ, ଏବେ ଏପରି କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ! ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।" ପ୍ରକୃତରେ, ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହମାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ୧୬୦,୯୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଏହାର ଲଢ଼ୁଆମାନେ ଶହ ଶହ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରି ଗାଜା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆହୁରି ୪୮ ଜଣ ବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଜଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ହମାସକୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।