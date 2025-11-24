ଲାହୋର: ଆଜି ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳ (FC) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଳି ବିନିମୟ ଶୁଣି ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି |
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସକାଳ ୮:୧୦ରେ ପେଶାୱରରେ ଥିବା ଫେଡେରାଲ କନଷ୍ଟାବୁଲରୀ (FC) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସୁନହେରି ମସଜିଦ ରୋଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ୩ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି |
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା (କେପି) ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ। ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରେ, ଟିଟିପି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏଫସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଛଅ ଜଣ ସୈନିକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।