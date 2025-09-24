ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପରି, ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏବେ, ତୁର୍କୀ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (UNGA) ରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ପୁଣି କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏର୍ଡୋଗାନ୍ କହିଥିଲେ, "କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏହି ସମାଧାନ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।" ଏର୍ଡୋଗାନ୍ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଆଦୌ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଏର୍ଡୋଗାନ୍ କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକାଠି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ।" ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁର୍କୀର ଏକ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗୀ ଅଛି। ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଭାରତ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁର୍କୀର ବୟାନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛି। ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଛି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା, ଯାହା ଉପରେ ତୁର୍କୀର କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏର୍ଡୋଗାନ ଜାତିସଂଘର ମଞ୍ଚରୁ ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ନରସଂହାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏର୍ଡୋଗାନ କହିଥିଲେ, "ଗାଜାରେ ଏବେ ବି ନରସଂହାର ଚାଲିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି।"