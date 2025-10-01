ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବିହାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିହାରରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବଦଳରେ ବିହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।" ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଏବଂ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି; ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଠାକରେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୮୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି? ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଆମକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" "ଆପଣ ଆମର ଦାବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଉଚିତ।"
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ମୋଦୀ ବିହାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା।