ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ପୁଣି ଥରେ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଯାହା ମରାଠୀ ପରିଚୟ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ପରିଚୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।
ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଶିବସେନାକୁ 'ଧନୁ ଏବଂ ତୀର' ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆବେଦନର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମରିଯିବ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପରୋକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲଦିବା ଏବଂ ବାହାର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ମରାଠୀ ମାନୁଷ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ସଂଘର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି।" ଠାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ 'ମାର୍ମିକ'ର ମିଶନ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କପୋତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ସେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ଆର. ଗଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କ ଦଳର ଆବେଦନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି-ଚାରି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, "ଲୋକତନ୍ତ୍ର କେବେ ମରିଯିବ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମରିଯିବ।" ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ।