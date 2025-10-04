ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସଙ୍କୁ "ଅସହାୟ" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଡନଭିସ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନଭିସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନୁନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, (ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି) ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସହାୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।"
ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିହାରରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ଠାକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପୁଣେରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) କର୍ମୀଙ୍କ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣେ ୟୁନିଅନ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଠାକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିବସେନା (UBT)କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା "ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ଏହାର ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ଲୋକମାନେ (ବିଜେପି) ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି।" ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାକରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଚଳାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ମଣିପୁରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦେଶକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛି।
