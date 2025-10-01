ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ ନ ଖେଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ | ତେବେ ଭାରତ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରେ ବି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ମୋଦୀ ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, ଏବଂ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ।"