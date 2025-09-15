ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସମେତ ନାଟୋ ଦେଶମାନେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ବାହାନାରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଡିଜେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଏନକୋର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତରୁ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନକୋର କହିଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଛି, ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏନକୋର କହିଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଜେଲ କନସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି |
ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ କିଛି ଡିଜେଲ କିଣିଥିଲା | ଏନକୋର କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରୁ ୧୧୯୦୦୦ ଟନ୍ ଡିଜେଲ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଡିଜେଲ ଆମଦାନୀର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ। ୨୦୨୨ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁକ୍ରେନ ଏହାର ଘରୋଇ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଲାରୁସ ଏବଂ ରୁଷରୁ ଡିଜେଲ କିଣୁଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଡିଜେଲ ଆମଦାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨.୭୪ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି।