ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଣିକି ଯାନବାହାନରେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦୀପକ କୁମାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରୁ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ, ଏଫଆଇଆର, ଗିରଫ ମେମୋ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନୋଟିସବୋର୍ଡ, ଯାନବାହନ ଏବଂ ସାଇନବୋର୍ଡରୁ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେବ। ଏହା ସହିତ, ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ରାଲି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଫଆଇଆର, ଗିରଫ ମେମୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଜାତି ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡାଯିବ। ତଥାପି, ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ନଦେବା ପାଇଁ ଏସସି/ଏସଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦେଶ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର (SOP) ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ, ପୋଲିସ ଯାନବାହନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସାଇନବୋର୍ଡରୁ "ଯାଦବ," "ଜାଟ," "ଗୁର୍ଜର," କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ଲୋଗାନ ଭଳି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଲି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜାତି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦୀପକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି। "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ସମାନତା ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।" ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।