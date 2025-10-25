ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ସିଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ କିରିଆକୋ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସଂସଦରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିଲେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସମୁଦାୟ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିଲେ। ଭାରତର ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୧) ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପରାକ୍ରମ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ୯/୧୧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସିଆଇଏର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିରିଆକୋ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ଧମକକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଇସଲାମାବାଦରୁ ଆମେରିକୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କାରଣ କୌଣସି ଜନତା କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପ ନାହିଁ।
'ମୁଶାରଫଙ୍କୁ କିଣିଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା'
କିରିଆକୋ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ସହାୟତା ଦେଇ କିଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥିଲା। ମୁଶାରଫ ତାଙ୍କ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସବୁ ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।