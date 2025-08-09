ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏଥର ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏହି ତାଲିମ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ବିଲ୍ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ’ଣ ପଡିବ ତାହା ଶିଖାଯିବ।
ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁଥିବା ଏହି ତାଲିମ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଲ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଜନମତ ନେବେ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବେ ତାହା ଶିଖାଯିବ। ବିଧାନସଭାର ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ହେବ, ଯାହା ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାର 'ବିକଶିତ ଭାରତ-ବିକଶିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୨୦୪୭ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ' ଉପରେ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚାହାଁନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଗୃହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା, ସାର ଅଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।