ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଜି ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଏସୟୁଭି ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି କାରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି କିଛି ଭିନ୍ନତା ରହିଛି | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ନେକ୍ସା ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ଆରେନା ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ମାରୁତି ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ପତଳା ଏବଂ ଚଉଡା ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ୧୭-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆକାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଅନେକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏଥିରେ ୧.୫ ଲିଟର ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଇସିଭିଟି ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ରେ ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମାଇଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଏହାର ସିଏନଜି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସିଏନଜି ମଡେଲ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମାରୁତି କାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ବଟନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆଡାସ ଲେଭଲ୍ ୨, ପାୱାରଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ସହିତ ଏକ ୮-ସ୍ପିକର ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ମାନକ ଭାବରେ ୬ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି |