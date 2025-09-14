ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଶନିବାର ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ତଥାପି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ କିଛି ମିନିଟ୍ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇପାରିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ବିଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ବିଜୟ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, "ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖିସାରିଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ କି? କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ।"
ବିଜୟ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଡିଓ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ୨୦ ମିନିଟର ଭାଷଣର କେବଳ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ | ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ 'ବିଜୟ, ବିଜୟ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆପଣମାନେ ଡିଏମକେକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କି?" ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଡିଏମକେ ସରକାର ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ସେ ବେଆଇନ କିଡନୀ ବିକ୍ରୟ ରାକେଟକୁ ନେଇ ଡିଏମକେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଲି ପାଇଁ ତିରୁଚିରାପାଲିକୁ ବାଛିବାର କାରଣ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନେତା ଏବଂ ଡିଏମକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏନ ଆନ୍ନାଦୁରାଇ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏମ୍ ଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠାରେ ହିଁ କରିଥିଲେ।