ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିହାର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ହିଲସା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାଲାଭାନ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏବଂ ହିଲସା ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ।
ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ନେତା ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ହିଲସା-ପାଟନା ରାସ୍ତାରେ ଦାନିଆୱାନ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହିଲସାର ୯ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଉଭୟ ନେତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ | ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନେତା ଅତି କମରେ ଦୁଇ-ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୋଧିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ନେତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରରେ ବସି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା।