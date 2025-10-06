ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ବିହାର ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିହାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଛଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସାହା ଏକାଠି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଛଟ ପରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛଟ ଶେଷ ହେବାର ଆଠ ଦିନ ପରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିହାର ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଛଟ ମହାପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଛଟ ପାଇଁ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ଛଟ ଏବଂ ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ, ଏହା ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଛଟ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିହାରୀ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛଟ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ କାମରୁ ଛୁଟି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, "ଛଟ ପର୍ବ ୨୮ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଛଟ ପାଖାପାଖି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି ହିଁ ବିହାରରୁ ଫେରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବନାହିଁ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୀପାବଳି ପରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଛଟ ବିହାରରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଏବଂ ବିହାର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ଷସାରା ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି |