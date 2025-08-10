ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପେନଡ୍ରାଇଭ ଦେଖିଥିବେ | ତେବେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପେନଡ୍ରାଇଭ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବୁ | ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଗ୍ରାମ। ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଫାଇଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଇସ୍ରାଏଲୀ କମ୍ପାନୀ ଏମ-ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମିର ବାନ୍, ଡୋଭ୍ ମୋରାନ୍ ଏବଂ ଓରନ୍ ଓଗାଣ୍ଡ ଏହି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ୫ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୯୯ରେ ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୦ରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭକୁ ୟୁଏସବି ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୨୦୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭକୁ ୟୁଏସବି ୨.୦ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୩୫ ଏମବିପିଏସ ବେଗରେ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ।
୨୦୧୩ରେ, କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କମ୍ପାନୀ ୧ଟିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ୟୁଏସବି ୩.୧ ଟାଇପ ସି ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୫୩୦ ଏମବିପିଏସ ଗତିରେ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ ୨ଟିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସାନଡିସ୍କ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ୟୁଏସବି ଟାଇପ ସି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାର ୧ଟିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି।