ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦୁଇ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନି କେବଳ ନିଜ ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି?
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବଂ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୦୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥାଏ। କୋହଲି କ୍ରିକେଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଦରମା ମିଳିଥାଏ।
କୋହଲିଙ୍କର ପୁମା, ଏମଆରଏଫ, ଅଡି, ଏବଂ ବୁଷ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ | ଏହା ଛଡା କୋହଲି ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଧୋନିଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି
ଧୋନିଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଧୋନି କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୋନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ଧୋନି ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରିବକ୍, ଡ୍ରିମ୧୧, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପେଣ୍ଟସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଧୋନି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବର ମାଲିକାନା ଅଂଶଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ। ଖେଳରେ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଡିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅବସର ପରେ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଢ଼, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋହଲିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟର କରିଛି।