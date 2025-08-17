ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ୧ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶାସକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଶିବିରରେ କିଛି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍, ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ମାଥୁର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇପାରିବ। ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କ ଦଳରୁ ହେବେ।
ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଏନଡିଏ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯାହା ପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯିବ।