ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଏବଂ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ନୂତନ ଦଳର ନାମ 'ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ' ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି 'ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ' ବା କଳାପଟା। ତେବେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଦଳର ପୋଷ୍ଟରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ।
ପୋଷ୍ଟରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏବଂ କର୍ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଥିଲେ, "ମୋ ବାପାମାଆ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର। ମୁଁ ମୋ ଦଳର ପୋଷ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ କିପରି ଲଗାଇପାରିବି? ସେମାନେ ଆରଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି।"
ତେଜ ପ୍ରତାପ ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ। "ମୁଁ ମୋ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ହୋର୍ଡିଂରେ ଏକ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାଲି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ... ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରୁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ଲଗାଯାଇନାହିଁ।"