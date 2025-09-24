ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାନପୁରରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। କାନପୁରରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ସମୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କାନ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। କାନ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପୀଡିତଙ୍କ ନାମ ଅମିତ ସୋନକର। ସେ କାନପୁରର ଅନୱରଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା। ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଅମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଲା।
ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତଥାପି, ସେମାନେ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପତ୍ନୀ ଅମିତଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅମିତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖସି ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ଅମିତଙ୍କ କାନ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା | ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାନପୁର ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। କାନପୁରର ଏଡିସିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମହେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଛି। ବିବାଦ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।