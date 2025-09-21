ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଖିଲାଡୀ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆପ କି ଅଦାଲତ ସୋ'କୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରିଥିଲେ କି?" ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୋତେ ଦେଶରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଜା କେବଳ ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ସେଟରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାରା ଅଲି ଖାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ କହି ରସୁଣ ଖୁଆଇଦେଇଥିଲେ |
ଅକ୍ଷୟ କହିଥିଲେ, "ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା କରିବା ଏକ ଭଲ କଥା।" ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ଫିଟ୍ ରଖେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହସିବା ଏବଂ ମଜା କରିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଔଷଧ। କିନ୍ତୁ ମଜା ଏମିତି ହେବା କଥା ଯାହା କାହାର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରସୁଣ ଖୁଆଇଥିଲି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ।
ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ "ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସେଟରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ, ତେବେ ତୁମର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମୁଦି ଗଣନା କରିବା ଉଚିତ୍।" ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ହଁ, ମୁଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଜାଣିନପାରିବେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରିଦିଏ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଘଣ୍ଟା ଚୋରି କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଏ |