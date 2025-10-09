ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ମାଞ୍ଝି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ନେତାମାନେ ଜନସ୍ୱରାଜ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଢଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଜନସ୍ୱରାଜ, ଏଲଜେପି-ରାମ ବିଲାସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ଜନସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ସିଂହ, ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, "ଯଦି ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ?" ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆମେ ଆମର ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ | ହଁ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଆମ ସହ ବିଲୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ | ଜନସ୍ୱରାଜରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତାହା ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠାରୁ କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।"
ଉଦୟ ସିଂହ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଠକଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟ ପଟେ (ମହାଗଠବନ୍ଧନ)ରେ ବି ସମାନ କଥା | କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡିକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆରଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ୨୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପଚରାଯିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁ, ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜନସ୍ୱରାଜ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ।