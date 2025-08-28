ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏନଡିଏରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଫର୍ମୁଲା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ବି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏନଡିଏରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ସର୍ବାଧିକ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ବିହାରର ୨୪୩ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଡିୟୁକୁ ୧୦୨ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର ୧୦୧ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ)କୁ ୨୦ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ୧୦-୧୦ ଆସନ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଆସନ କମିପାରେ ବା ବଢିପାରେ ।
ତଥାପି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଦୈନିକ ଭାସ୍କର ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଆସନ ବଣ୍ଟନର ଚିତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିହାର ଏନଡିଏରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନର ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ବି କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି।