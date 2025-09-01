ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏସସିଓ ମଞ୍ଚରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧମକକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏସସିଓର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO)ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।" ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି- ଆମକୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ମାନସିକତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଧମକ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଶକୁ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ "ଅବୈଧ" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।