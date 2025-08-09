ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି | ଆଇପିଏଲରେ ଆରସିବି ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁପିଟି୨୦ ଲିଗରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ, ଜୟପୁରର ସାଙ୍ଗାନେର ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା | ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରିକେଟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ଗୋରଖପୁର ଲାୟନ୍ସ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା | ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୟୁପିଟି୨୦ ୨୦୨୫ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଗରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗାଜିଆବାଦରେ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ୟଶ ଦୟାଲ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରେ, ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୟପୁରରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ରେ ହେବ।