ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭, ୨୦୨୫, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଏସବିଆଇର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ୟୋନ ଆପ୍, ୟୋନ ଲାଇଟ, ୟୋନ ବିଜନେସ (ୱେବ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍) ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ସିଆଇଏନବି ଭଳି ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୋନ, ୟୋନ ଲାଇଟ, ୟୋନ ବିଜନେସ ସେବା ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୨୦ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ।
ଏସବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, "ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୟୋନ ସେବା ଅପରାହ୍ନ ୧:୨୦ ରୁ ୨:୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ ଏବଂ ଏଟିଏମ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ୟୋନ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI)ର ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।
ଏହି ଆପ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ, ବୀମା, ନିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଭଳି ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ଆପଣ ୟୋନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଭଳି କିଛି ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନେକ ଥର ସପିଂ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।