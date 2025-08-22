ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚକମା ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର କାନ୍ଥ ଚଢ଼ି ପଶିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬.୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ରେଳ ଭବନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାନ୍ଥ ଡେଇଁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଗରୁଡ଼ ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସଂସଦ ଭବନ ଆନେକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ କଥିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣର ବାର୍ଷିକୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଘଟିଥିଲା । ସଂସଦରେ ଚାଲିଥିବା ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଯୁବକ, ସାଗର ଶର୍ମା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଡି, ଲୋକସଭା ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସଂସଦର ପରିଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଡେଇଁ ଲୋକସଭା ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ହଳଦିଆ ଧୂଆଁର ଏକ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଂସଦମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନୀଲମ ଆଜାଦ ଏବଂ ଅମୋଲ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟାଇ ସଂସଦ ବାହାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ କୁମାୱତ ଏବଂ ଲଳିତ ଝା ଥିଲେ। ଲଳିତ ଝାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା |