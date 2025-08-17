ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କ୍ଲେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ କରିଥିଲେ। ଠକେଇ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମଙ୍ଗିଲାଲ ଜାନି। ନକଲି ଉପାୟରେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ, ମଙ୍ଗିଲାଲ ଦାବି ପାଇଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ମଙ୍ଗିଲାଲ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଆଇନଗତ ଅଧିକାରୀ ସୌରଭ ବିକାନେରର ଜୟନାରାୟଣ ବ୍ୟାସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଙ୍ଗିଲାଲକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଅଗଷ୍ଟ ୯, ୨୦୨୩ ରେ ବୀମା କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଡା ଘରକୁ ରହୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜିକୃତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଙ୍ଗିଲାଲ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଜମା କରିବା ପରେ, ମାଙ୍ଗିଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପବନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହି ଦାବି ରାଶି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବୀମା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଙ୍ଗିଲାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ପବନଙ୍କ ନାମରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସହରର ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ମାଙ୍ଗିଲାଲଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ରସିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ରସିଦ ଆଧାରରେ, ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନକଲି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାବି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଲିଆତି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।