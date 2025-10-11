ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିନେଇଥିଲା | ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଣପତରାଓ ଖାରପୁଡେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନିଲେଶ କାଶିରାମ ରାଠୋଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ନିଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ସିଆଇଏସଏଫରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଠକେଇର ପରିମାଣ ୨.୮୮ କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ମୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାସ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ନିଲେଶ ରାଠୋଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାକିରିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଲେଶ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।