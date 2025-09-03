ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ସବ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ, ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇଟର୍ନାଲ୍ (ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ବ୍ଲିଙ୍କିଟର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ୨୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ୧୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୧୨ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ବ ଋତୁରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ୨ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୧୨ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ମାସରେ ଅନେକ ଥର ଅର୍ଡର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମାସକୁ ୨୦ ଥର ଅର୍ଡର କରନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାର୍ଜ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ୨୪୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଜୋମାଟୋର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିର କାହାଣୀ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗୋୟଲ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ୨୦୨୩ ରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାର୍ଜିନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଲାଭକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ଫି ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ୨ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା | ୨୦୨୩ରେ ଏହାକୁ ୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୪ ରେ, ଫି ୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ୩୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୩ରେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ୧୦ ଟଙ୍କା କରିଦେଲା ଏବଂ ଏବେ, ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଆହୁରି ୧୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ୨ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ୬ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।