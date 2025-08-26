ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୪ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ ୯ ହାତୀ, ୨୦୨୦-୨୧ ରେ ୮ ହାତୀ, ୨୦୨୧-୨୨ ରେ ୧୩ ହାତୀ, ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୨୬ ହାତୀ, ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୫ ହାତୀ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ୩୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଗଜପତି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ତାର ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସଂପନ୍ନ ତାର ହାତୀ ପାଇଁ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହାତୀ ଭଳି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୪ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସାମରେ ୧୧୩, ତାମିଲନାଡୁରେ ୭୯, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୬୭, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୪୫, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୪୩ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୩୯ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହାତୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଷକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରିଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଗତ ୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧, ୪, ୩, ୩, ୫, ଏବଂ ୩ ହାତୀ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଗତ ୬ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ହାତୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।